Почему мужики ждали спора глеба капустина со знатными людьми?в рассказе шукшина срезал
Литература
Почему мужики ждали спора глеба капустина со знатными людьми?в рассказе шукшина срезал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
просто ждали, когда Глеб Капустин срежет знатного.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
помогите пожалуйста!не большой рассказ об успешном человеке,которого я увожаю нужно составить 8-10 предложений не больше.
Экономика
Физика
напряжённость электрического поля измеряют с помощью пробного электрического заряда q. Если пробный заряд увеличить в n раз, то модуль напряжённост...
Геометрия
Сторона ромба равна 5см,а длина диагоналей относится как 4:3.Найдите сумму длин диагоналей ромба.Ответ:_______