1)В результате какого процесса образуется эндосперм? 2) Из чего образуется семенная кожура? 3) Какие способы опыления вы знаете?
Биология
1)В результате какого процесса образуется эндосперм? 2) Из чего образуется семенная кожура? 3) Какие способы опыления вы знаете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) эндосперм-запас питательных веществ для зародыша, появляется в результате деления оплодотворенной яйцеклетки..2) Семенная кожура, или спермодерма, формируется главным образом за счет интегументов семязачатка , реже - за счет разрастания тканей халазы . У большинства растений семенная кожура плотно окружает семя и служит основным защитным покровом, препятствующим его иссушению и преждевременному насыщению влагой..3) самоопыление и перекрестное опыление
Гость:
2) Из покровов семяпочки 3) Перекрёстное опыление - отмечается у большей части цветковых растений. При перекрёстном опылении цветков переносчиками пыльцы с одного растения на другое являются факторы неживой природы(ветер, вода) и живые существа(насекомые, птицы, моллюски, летучие мыши и человек). Самоопыление - пыльца с тычинок одного цветка переносится на рыльце пестика другого цветка.
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