1)В результате какого процесса образуется эндосперм? 2) Из чего образуется семенная кожура? 3) Какие способы опыления вы знаете?

1) эндосперм-запас питательных веществ для зародыша, появляется в результате деления оплодотворенной яйцеклетки..2) Семенная кожура, или спермодерма, формируется главным образом за счет интегументов семязачатка , реже - за счет разрастания тканей халазы . У большинства растений семенная кожура плотно окружает семя и служит основным защитным покровом, препятствующим его иссушению и преждевременному насыщению влагой..3) самоопыление и перекрестное опыление

Гость: Гость:

2) Из покровов семяпочки 3) Перекрёстное опыление - отмечается у большей части цветковых растений. При перекрёстном опылении цветков переносчиками пыльцы с одного растения на другое являются факторы неживой природы(ветер, вода) и живые существа(насекомые, птицы, моллюски, летучие мыши и человек). Самоопыление - пыльца с тычинок одного цветка переносится на рыльце пестика другого цветка.