Разложите на множители: (x+y) + (x+y) [latex] 4 a^{2}b^{2} - 9c^{2}[/latex]
Алгебра
Разложите на множители: (x+y) + (x+y) [latex] 4 a^{2}b^{2} - 9c^{2}[/latex]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. x2 + 2xy + y2 или... более подробно... (x+y)+(x+y)=x2+xy+xy+y=x2 + 2xy + y2
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