Ганнибал приказал заключать в оковы пленных римлян. Остальных жителей Италии, захваченных его воинами, он отпускал. Чем можно объяснить эти поступки карфагенского полководца пожалуста на пишите

Гость: Гость:

Чтобы никто его не боялся и чтобы все доверяли. Если его будут бояться - станут сплачиваться вокруг римлян - основного противника. И усиливать его. Хотел лишить Рим главной его силы - союзников и привлечь их и народ на свою сторону.