Как растут членестоногие? Маленький доклад!!!!!!!  ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

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РОСТ Один из недостатков наружного скелета в том, что по мере роста животного он должен периодически замещаться более крупным. Членистоногие растут и развиваются различными способами. Ракообразные, многоножки и паукообразные линяют в течение всей жизни. Личинки ракообразных совершенно не похожи на взрослых раков. У крабов, например, из яйца вылупляется планктонная личинка зоэа Она превращается в донную личинку мсгалопу, которая, в свою очередь, развивается во взрослого краба Молодые многоножки выглядят как маленькие взрослые особи и обычно удлиняются путем увеличения числа сегментов при каждой линьке, хотя некоторые сороконожки вылупляются уже с взрослым числом сегментов. Молодые паукообразные обычно выглядят как уменьшенные копии их родителей. За ис­ключением щетинохвосток и чешуиниц ззрослые насекомые не линяют. Растут членистоногие, только сбросив хитиновый покров во время линьки.