Шестую часть дачного участка занимает газон, а третью часть - сад. Какие площади отведены под сад и газон, если весь дачный участок занимает 600м2?

Математика

Шестую часть дачного участка занимает газон, а третью часть - сад. Какие площади отведены под сад и газон, если весь дачный участок занимает 600м2?

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