Шестую часть дачного участка занимает газон, а третью часть - сад. Какие площади отведены под сад и газон, если весь дачный участок занимает 600м2?
Математика
Шестую часть дачного участка занимает газон, а третью часть - сад. Какие площади отведены под сад и газон, если весь дачный участок занимает 600м2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
газон: 600м2/6= 100м2 сад: 600м2/3 = 200м2
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