Какую массу имеет куб из дерева со стороной 1дм?
Физика
Какую массу имеет куб из дерева со стороной 1дм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря из какого дерева этот куб сделан. Допустим плотность осины 0,51 г/см3., а для березы 0,65 г/см3. Значит такой куб из осины будет весить 5,1 г., а из березы 6,5 г.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слова с безударной гласной проверяемой ударением. Что такое бабочки? Цветы без запаха.Утром они расцветают.Вечером они осыпаются. Однажды я вид...
Английский язык
если у кого то есть сочинение про хобби,на англ.языке. напишите пожалуйста! Буду очень благодарен! Заранее спасибо..