Цифры нужно написать словами. Из 597 789 га совхозной земли арендаторы владел 262 542. На 190 783 из них они выращивали картофель

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Цифры нужно написать словами. Из 597 789 га совхозной земли арендаторы владел 262 542. На 190 783 из них они выращивали картофель

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