Цифры нужно написать словами. Из 597 789 га совхозной земли арендаторы владел 262 542. На 190 783 из них они выращивали картофель

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Цифры нужно написать словами. Из 597 789 га совхозной земли арендаторы владел 262 542. На 190 783 из них они выращивали картофель
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из пятисот девяноста семи семьсот восьмидесяти девяти гектар совхозной земли арендаторы владели двухстами шестьюдесятью двумя тысячами пятистами сорока двумя. на ста девяносто тысячах сесмьсот восьмидесятью трёх на них они выращивали картофель
Гость:
Из пятисот девяноста семи тысяч семисот восьмидесяти девяти га совхозной земли арендатор владел двумястами шестьюдесятью двумя тысячами пятистами сорока двумя. На ста девяноста тысячах семистах восьмидесяти трех из них они выращивали картофель.
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