Знайти обєм і площу повної поверхні прямої призми, в основі якої лежить прямокутник зі стороннами, які дорівнюють 6 см. і 11см. Висота призми дорівнює 5 см.

Геометрия

Знайти обєм і площу повної поверхні прямої призми, в основі якої лежить прямокутник зі стороннами, які дорівнюють 6 см. і 11см. Висота призми дорівнює 5 см.

Автор: Гость