Знайти обєм і площу повної поверхні прямої призми, в основі якої лежить прямокутник зі стороннами, які дорівнюють 6 см. і 11см. Висота призми дорівнює 5 см.

Геометрия
Знайти обєм і площу повної поверхні прямої призми, в основі якої лежить прямокутник зі стороннами, які дорівнюють 6 см. і 11см. Висота призми дорівнює 5 см.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=a*b*c  V=6*11*5=330 см куб
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