За счет одного кДж теплоты, получаемой от нагревателя, тепловая машина,работающая по циклу Карно, совершает работу 0,5 кДж. Температуранагревателя 500 К. Определить температуру холодильника.

Физика

За счет одного кДж теплоты, получаемой от нагревателя, тепловая машина,работающая по циклу Карно, совершает работу 0,5 кДж. Температуранагревателя 500 К. Определить температуру холодильника.

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