За счет одного кДж теплоты, получаемой от нагревателя, тепловая машина,работающая по циклу Карно, совершает работу 0,5 кДж. Температуранагревателя 500 К. Определить температуру холодильника.
Физика
За счет одного кДж теплоты, получаемой от нагревателя, тепловая машина,работающая по циклу Карно, совершает работу 0,5 кДж. Температуранагревателя 500 К. Определить температуру холодильника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По циклу Карно, формула: n=(T1-T2)/T1 кпд у нас равно 50% 0.5=(500-T2)/500 250=500-T2 T2=250К. Ответ: температура холодильника 250К.
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