Разберите по составу: причастен и пробуждению! НУЖНО СРОЧНО!!!
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Разберите по составу: причастен и пробуждению! НУЖНО СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пробуждению ПРо-приставка бужд-корень Ен-суффикс Ию-окончание, Причастен ПРи-приставка Част-корень Ен-суффикс окончание-нулевое
Гость:
Пробуждению: про-приставка, бужд-корень (чередование в корне д-жд: будить-пробуждать), ени-суффикс, ю-окончание (т.к. только это изменяемая часть слова: пробуждение-пробуждению-пробуждения) Причастен: при-приставка, част-корень, ен-суффикс, нулевое окончание.
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