Составте химические уравнения: H3PO4 реагирует с : 1)Основными оксидами; 2)Металлами

Химия
Составте химические уравнения: H3PO4 реагирует с : 1)Основными оксидами; 2)Металлами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H3PO4+3KOH=K3PO4+3H2O 2Н3РО4+6Na=2Na3PO4+3H2
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