Докажите неравенство используя метод выделения квадрата двучлена: x^2 + 4x +12 больше 0 объясните пожалуйста
Алгебра
Докажите неравенство используя метод выделения квадрата двучлена: x^2 + 4x +12 больше 0 объясните пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x ^ 2 + 4x +12> 0 Δ=4²-4*1*12=16-48=-32 Δ=-32 Δ<0 - недостатка места 0; или x ^ 2 + 4x +12> 0
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