Газ полученный при полном разложении 1 л метана ввели в реакцию с избытком хлора. Образовавшийся продукт реакции растворили в 20 мл воды. Определить массовую долю(%) полученного вещества в растворе.
Химия
Газ полученный при полном разложении 1 л метана ввели в реакцию с избытком хлора. Образовавшийся продукт реакции растворили в 20 мл воды. Определить массовую долю(%) полученного вещества в растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2CH4=C2H2+3H2;V(H2)=(1*3):2=1,5л; H2+Cl2=2HCl; V(HCl)=1,5*2=3л;m(HCl)=(3:22,4)*36,5=4,89г; W(HCl)=4,89:(20+4,89)=0,1965(19,65%)
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