Газ полученный при полном разложении 1 л метана ввели в реакцию с избытком хлора. Образовавшийся продукт реакции растворили в 20 мл воды. Определить массовую долю(%) полученного вещества в растворе.

Химия

Газ полученный при полном разложении 1 л метана ввели в реакцию с избытком хлора. Образовавшийся продукт реакции растворили в 20 мл воды. Определить массовую долю(%) полученного вещества в растворе.

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