футбольное поле имеет форму прямоугольника длина которого в 1,5 больше ширины площадь футбольного поля равна 7350 м в квадрате найти ширину

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футбольное поле имеет форму прямоугольника длина которого в 1,5 больше ширины площадь футбольного поля равна 7350 м в квадрате найти ширину

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