футбольное поле имеет форму прямоугольника длина которого в 1,5 больше ширины площадь футбольного поля равна 7350 м в квадрате найти ширину
Алгебра
футбольное поле имеет форму прямоугольника длина которого в 1,5 больше ширины площадь футбольного поля равна 7350 м в квадрате найти ширину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- ширина поля, 1,5х- длина, S=a*b х*1,5х=7350 1,5х в квадрате=7350 х в квадрате=7350/1,5 х в квадрате=4900 х=70 70м- ширина, 70*1,5=105м-длина
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