Рычаги в технике , в быту и природе
Физика
Рычаги в технике , в быту и природе
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например: качели, весы, коромысло на плечах человека...
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