Катер прошёл вверх по течению реки 48 км и вернулся обратно затратив на весь маршрут 7 ч. Собственная скорость катера 14 км/ч. Найдите скорость течения реки. Определите, сколько времени шёл катер по течению реки и сколько проти...
Алгебра
Катер прошёл вверх по течению реки 48 км и вернулся обратно затратив на весь маршрут 7 ч. Собственная скорость катера 14 км/ч. Найдите скорость течения реки. Определите, сколько времени шёл катер по течению реки и сколько против течения.
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