фонетический разбор слов: мягче, детский. Заранее спасибо! :)
Русский язык
фонетический разбор слов: мягче, детский. Заранее спасибо! :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мяг-че буква м мягкая согласная буква я ударная ,гласная буква г твёрдая согласная буква ч согласная ,всегда мягкая буква е гласная дет-ский буква д мягкая ,согласная буква е ударная,гласная буква т согласная,твёрдая буква с согласная ,твёрдоя буква к согласная ,мягкая буква и гласная буква й согласная ,всегда мягкая
Гость:
мяг-че- 2 слога м-(м)- согласная, мягкая, непарная я-(я)- гласная, ударная г-(х)- согласная, мягкая,парная ч-(ч)- согласная ,мягкая,непарная е-(е)- гласная, безударная Детс-кий-2 слога д-(д) - соглсный, твердый, парный е-(е)- гласный, ударный т-(т)- согласный, твердый, парный с-(с)- согласный, мягкий, парный к-(к)- согласный, мягкий, парный и-(и)- гласный, безуданый й-(и)- согласный,глухой,непарный
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