В трапеции ABCD с основаниями AD =10 и BC = 5 прямая, проходящая через точку A и середину диагонали BD , пересекает сторону CD в точке L и прямую BC в точке K. Найдите LD , если CD = 9.

Геометрия
В трапеции ABCD с основаниями AD =10 и BC = 5 прямая, проходящая через точку A и середину диагонали BD , пересекает сторону CD в точке L и прямую BC в точке K. Найдите LD , если CD = 9.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дострой трапецию до параллелограмма с вершиной К.  Проведи луч СЕ, параллельно стороне АВ, пусть этот луч пересечёт  основание AD в точке Е. теперь проведи из точки Е луч через середину КD.  Пусть этот луч пересечёт CD в точке N.  Вот теперь действительно легко видно, точки L и N делят сторону CD = 9 см  на три равные части, значит DL = 6 см.
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