В трапеции ABCD с основаниями AD =10 и BC = 5 прямая, проходящая через точку A и середину диагонали BD , пересекает сторону CD в точке L и прямую BC в точке K. Найдите LD , если CD = 9.
Геометрия
В трапеции ABCD с основаниями AD =10 и BC = 5 прямая, проходящая через точку A и середину диагонали BD , пересекает сторону CD в точке L и прямую BC в точке K. Найдите LD , если CD = 9.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дострой трапецию до параллелограмма с вершиной К. Проведи луч СЕ, параллельно стороне АВ, пусть этот луч пересечёт основание AD в точке Е. теперь проведи из точки Е луч через середину КD. Пусть этот луч пересечёт CD в точке N. Вот теперь действительно легко видно, точки L и N делят сторону CD = 9 см на три равные части, значит DL = 6 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Брату и сестре сейчас вместе 36 лет, причём сестре втрое меньше лет, чем будет брату тогда, когда им вместе будет в 5 раз больше лет, чем брату сей...
Математика
Алгебра
Катер прошёл вверх по течению реки 48 км и вернулся обратно затратив на весь маршрут 7 ч. Собственная скорость катера 14 км/ч. Найдите скорость теч...