В трапеции ABCD с основаниями AD =10 и BC = 5 прямая, проходящая через точку A и середину диагонали BD , пересекает сторону CD в точке L и прямую BC в точке K. Найдите LD , если CD = 9.

Гость: Гость:

Дострой трапецию до параллелограмма с вершиной К. Проведи луч СЕ, параллельно стороне АВ, пусть этот луч пересечёт основание AD в точке Е. теперь проведи из точки Е луч через середину КD. Пусть этот луч пересечёт CD в точке N. Вот теперь действительно легко видно, точки L и N делят сторону CD = 9 см на три равные части, значит DL = 6 см.