в коробке 12 конфет дима взял 3 конфет ,а лена -4.докажи что в коробке не могло остаться 6 конфет.
Математика
в коробке 12 конфет дима взял 3 конфет ,а лена -4.докажи что в коробке не могло остаться 6 конфет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут все очень просто!!! 12-(3+4)=5 не равно 6
Гость:
В коробке не могло остаться 6 конфет, потому что дети взяли 7 конфет (3+4=7), было 12, значит осталось5 (12-7=5) 3+4=7к- взяли 12-7=5 к- осталось
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