2 лыжника одновременно вышли навстречу друг другу из 2 посёлков. Первый лыжник шел со скоростью 10 км/ч. Второй вышел на два часа позже первого и шёл со скоростью 12 км/ч . Сколько времени до втречи шёл второй лыжник, если раст...

Математика
2 лыжника одновременно вышли навстречу друг другу из 2 посёлков. Первый лыжник шел со скоростью 10 км/ч. Второй вышел на два часа позже первого и шёл со скоростью 12 км/ч . Сколько времени до втречи шёл второй лыжник, если растояние между посёлкоми 64 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64-10x2=44 44/(10+12)=2 Ответ: второй лыжник до встречи шел 2 часа. ну вроде так 
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