2 лыжника одновременно вышли навстречу друг другу из 2 посёлков. Первый лыжник шел со скоростью 10 км/ч. Второй вышел на два часа позже первого и шёл со скоростью 12 км/ч . Сколько времени до втречи шёл второй лыжник, если раст...

Математика

2 лыжника одновременно вышли навстречу друг другу из 2 посёлков. Первый лыжник шел со скоростью 10 км/ч. Второй вышел на два часа позже первого и шёл со скоростью 12 км/ч . Сколько времени до втречи шёл второй лыжник, если растояние между посёлкоми 64 км?

Автор: Гость