как изменится число ,если его умножить на 0.25 и как изменится число , если его разделить на 0.5.Приведите примеры.

Математика
как изменится число ,если его умножить на 0.25 и как изменится число , если его разделить на 0.5.Приведите примеры.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при умножении на 0,25 число уменьшится  например: 2*0,25=0,5   при делении на 0,5 число увеличится например: 2/0,5=4 
Гость:
 В первом случае число станет меньше в 4 раза, во втором - удвоится.  0,25=⅟₄ При умножении целого числа  на дробь число умножают на числитель дроби и делят на его знаменатель, при умножении дроби на дробь ее числитель умножают на числитель множителя, азнаменатель - на его знаменатель.  а*⅟₄ = а:4 а/₁₁ *⅟₄=ª⁄₄₄ а: ⁵/₁₀= а:⅟₂=2а ª/₁₁:⁵/₁₀= 10а/5 2а    Для проверки можно подставить любое число, как целое, так и дробное.   
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