как изменится число ,если его умножить на 0.25 и как изменится число , если его разделить на 0.5.Приведите примеры.
Математика
как изменится число ,если его умножить на 0.25 и как изменится число , если его разделить на 0.5.Приведите примеры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при умножении на 0,25 число уменьшится например: 2*0,25=0,5 при делении на 0,5 число увеличится например: 2/0,5=4
Гость:
В первом случае число станет меньше в 4 раза, во втором - удвоится. 0,25=⅟₄ При умножении целого числа на дробь число умножают на числитель дроби и делят на его знаменатель, при умножении дроби на дробь ее числитель умножают на числитель множителя, азнаменатель - на его знаменатель. а*⅟₄ = а:4 а/₁₁ *⅟₄=ª⁄₄₄ а: ⁵/₁₀= а:⅟₂=2а ª/₁₁:⁵/₁₀= 10а/5 2а Для проверки можно подставить любое число, как целое, так и дробное.
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