На разложение оксида ртути(II) массой 8,68 г затрачена теплота количеством 3,64 кДж. Составте термохимическое уравнение реакции.
Химия
На разложение оксида ртути(II) массой 8,68 г затрачена теплота количеством 3,64 кДж. Составте термохимическое уравнение реакции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ИМХО и только ИМХО: HgO=2Hg+O2+9,1 кДж... лучше проверь.
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