задание:Одна сторона прямоугольного участка имеет длинну 2,51,а другая - 0,602.Найдите его периметр и площадь.Ответ Р=6,224;S=1,51102. напешите решение плизз!

Математика

задание:Одна сторона прямоугольного участка имеет длинну 2,51,а другая - 0,602.Найдите его периметр и площадь.Ответ Р=6,224;S=1,51102. напешите решение плизз!

Автор: Гость