задание:Одна сторона прямоугольного участка имеет длинну 2,51,а другая - 0,602.Найдите его периметр и площадь.Ответ Р=6,224;S=1,51102. напешите решение плизз!
Математика
задание:Одна сторона прямоугольного участка имеет длинну 2,51,а другая - 0,602.Найдите его периметр и площадь.Ответ Р=6,224;S=1,51102. напешите решение плизз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=(l+h)*2 S=l*h Подставь длину и ширину и получиь ответ.
Гость:
P=(a+b)*2, где а и b стороны участка P=(2.51+0.602)*2=6.224 S=a*b=2.51*0.602=1.51102
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