напиши сочинение по тему "что делают ребята в библиотеке"

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Библиотека-место уединения,в котором мы набираемся знаний. Разберём несколько случаев,что можно делать в библиотеке детям. Во-первых, в библиотеке можно набираться знаний,читая книги,как художественного,так и научного характера.Во-вторых это прекрасное место,где можно найти человека по интересам,с такими же жизненными позициями,креативным мышлением,схожем чем-то с самим собой.А третий случай показывает нам,что библиотека это палочка-выручалочка в сложных ситуациях,например,когда необходимо найти полезный материал для какой-либо работы или спасти себя от одиночества,читая книги. Библиотеки очень важны для детей,так как именно в них содержится приток знаний необходимый юнным дарованиям.