Упростите: 1)y-1/y/1/y+1 2)1/x+1/y/1/xy
Алгебра
Упростите: 1)y-1/y/1/y+1 2)1/x+1/y/1/xy
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)y-1/y/1/y+1=1/xy/1/xy=1/y/y=1 2)1/x+1/y/1/xy=-y/1=y
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