с одного цветка одновременно вылетели в противоположеные стороны две стрекозы .Через 0.08 ч между ними было 4.4 км.Скорость плёта одной стрекозы 28.8 км/ч.Найдите скорость полёта другой стрекозы.

Математика

с одного цветка одновременно вылетели в противоположеные стороны две стрекозы .Через 0.08 ч между ними было 4.4 км.Скорость плёта одной стрекозы 28.8 км/ч.Найдите скорость полёта другой стрекозы.

Автор: Гость