с одного цветка одновременно вылетели в противоположеные стороны две стрекозы .Через 0.08 ч между ними было 4.4 км.Скорость плёта одной стрекозы 28.8 км/ч.Найдите скорость полёта другой стрекозы.
Математика
с одного цветка одновременно вылетели в противоположеные стороны две стрекозы .Через 0.08 ч между ними было 4.4 км.Скорость плёта одной стрекозы 28.8 км/ч.Найдите скорость полёта другой стрекозы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,4/0,08=55км/ч- скорость удаления стрекоз 55-28,8=26,2км/ч-скорость второй стрекозы
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