звуко буквенный разбор слова стаю

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Стою-2 слога [с т а й`у] с[с]- согл.,глух,парный,тв,парн т[т]-согл.,глух,парный,тв,парн о[а]-гл,безуд. ю[й`]-согл,звонкий,непрарн,мягк,неп [у]-гл,уд ________________________________ 5 букв и 6 звуков