звуко буквенный разбор слова стаю
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звуко буквенный разбор слова стаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стою-2 слога [с т а й`у] с[с]- согл.,глух,парный,тв,парн т[т]-согл.,глух,парный,тв,парн о[а]-гл,безуд. ю[й`]-согл,звонкий,непрарн,мягк,неп [у]-гл,уд ________________________________ 5 букв и 6 звуков
Гость:
стаю{с т а й у}-4б.,5зв. с-согл.,парн.,гл. т-согл.,парн.,гл. а-гл.,безударн. й-согл.,непарн.,зв. у-гл.,ударн.
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