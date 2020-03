напишите программу вычисления площади боковой поверхности куба!  формула-6*h в квадрате

Гость: Гость:

Если паскаль, то вот : program altzie; var h:real; begin repeat write('Введите h '); readln(a); if a<=0 then writeln('Ошибка! Значение h не может быть нулевым или отрицательным. Повторите ввод.'); until h>0; writeln('Площадь боковой поверхности куба = ', (6*h*h)); readln; end.