напишите программу вычисления площади боковой поверхности куба! формула-6*h в квадрате
Экономика
напишите программу вычисления площади боковой поверхности куба! формула-6*h в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если паскаль, то вот : program altzie; var h:real; begin repeat write('Введите h '); readln(a); if a<=0 then writeln('Ошибка! Значение h не может быть нулевым или отрицательным. Повторите ввод.'); until h>0; writeln('Площадь боковой поверхности куба = ', (6*h*h)); readln; end.
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