запишите в стандартном виде число 30400
Алгебра
запишите в стандартном виде число 30400
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,04 * 10^4 (три целых четыре сотых умножить на десять в четвертой степени)
Гость:
30400 будет выглядеть так, 3,04*10^4, обьяснение: в числе 4 числа до целой части, отсчитываем их до целого числа, и ставим запятую все остальное остается за целой частью, и убераем ненужные нули, отсчитавшие нули ставяться в степень 10 умножаемую на оставшееся число, и получается тот же результат но в стандартном ввиде.
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