запишите в стандартном виде число 30400

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30400 будет выглядеть так, 3,04*10^4, обьяснение: в числе 4 числа до целой части, отсчитываем их до целого числа, и ставим запятую все остальное остается за целой частью, и убераем ненужные нули, отсчитавшие нули ставяться в степень 10 умножаемую на оставшееся число, и получается тот же результат но в стандартном ввиде.