К суммее чисел 31 и 9 прибавить 14.
Математика
К суммее чисел 31 и 9 прибавить 14.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это же выглядит так - (31+9)+14=40+14=54
Гость:
(31+9)+14=40+14=54 Ответ: 54
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