Доказать тождество 2а-3в=-(3в-2а)
Алгебра
Доказать тождество 2а-3в=-(3в-2а)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в правой части раскрываем скобки: 2а-3в=-3в+2а (тк минус на минус дает плюс) поменяем в правой части слагаемые для наглядности : 2а-3в=2а-3в
Гость:
2а-3в=-(3в-2а) Л.ч. 2а-3в=-3в+2а=-(3в-2а) -(3в-2а)=-(3в-2а)
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