На заводе роботают 1 536 женщин,а мужчин в 8 раз больше. Две третьих всех работников завода состовляют люди не старше 45 лет.Сколько на заводе работников,возраст котрых болше 45?

Математика

На заводе роботают 1 536 женщин,а мужчин в 8 раз больше. Две третьих всех работников завода состовляют люди не старше 45 лет.Сколько на заводе работников,возраст котрых болше 45?

Автор: Гость