На заводе роботают 1 536 женщин,а мужчин в 8 раз больше. Две третьих всех работников завода состовляют люди не старше 45 лет.Сколько на заводе работников,возраст котрых болше 45?
Математика
На заводе роботают 1 536 женщин,а мужчин в 8 раз больше. Две третьих всех работников завода состовляют люди не старше 45 лет.Сколько на заводе работников,возраст котрых болше 45?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
женщин = 1536 мужчин = 1536*8=12288 всего = 1536+12288=13824 13824*1/3=4608 (работников возраст которых больше 45) Ответ: 4608 - работников возраст которых больше 45
Гость:
1) 1 536*8=12 288(чел)- работает мужчин 2) 1 536+12 288=13 824(чел) работает всего. 3) 13 824/3*2=9 216(чел) не старше 45 лет 4)13 834-9 216=4 608(чел) старше 45 лет
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