из городка и деревни, расстояние между которыми 75 вёрст, вышли одновременно караван с рыбой и путник. через сколько дней путник сможет догнать караван, который проходит в день по 60 вёрст, если скорость путника-85 вёрст?
Математика
из городка и деревни, расстояние между которыми 75 вёрст, вышли одновременно караван с рыбой и путник. через сколько дней путник сможет догнать караван, который проходит в день по 60 вёрст, если скорость путника-85 вёрст?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 85 - 60 = 25 верст в день - скорость вдогонку 2) 75 : 25 = 3 дня Ответ: через 3 дня
Гость:
1) 85 - 60 = 25(в.)-скорость вдогонку 2) 75 : 25 = 3(д.) 75:(85-60)=3 (д.) Ответ:3 дня.
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