из городка и деревни, расстояние между которыми 75 вёрст, вышли одновременно караван с рыбой и путник. через сколько дней путник сможет догнать караван, который проходит в день по 60 вёрст, если скорость путника-85 вёрст?

Математика

из городка и деревни, расстояние между которыми 75 вёрст, вышли одновременно караван с рыбой и путник. через сколько дней путник сможет догнать караван, который проходит в день по 60 вёрст, если скорость путника-85 вёрст?

Автор: Гость