вычислите объем оксида углерода 2 (н.у) необходимого для полного восстановления 10 г оксида железа 3

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3CO+Fe2O3=2Fe+3CO2 Найдем Количество вещества Fe2O3} = 10/160=0,063 моль. В реакцию вступает 1 моль оксида железа и 3 моля СО, следовательно для полного восстановления необходимо в три раза больше СО, то есть 0,188 моль. Переводим это в объем, т.к. н.у. V(CO)=0,188х22,4=4,2 (литр)