екатерину первую называют "кухаркой на троне".как вы понимаете смысл этого суждения? согласны ли вы с ним ? приведите два аргумента в подтверждение своей точки зрения

Гость: Гость:

екатерину первую так называют, так как она ещё до коронования была домохозяйкой. она сама толком ничего не понимала в политических делах, поэтому был образован новый орган управления страной - верховный тайный совет. и ещё, тоо что она не понимала политику, она поставила россию на грань войны с данией. вот это 2 аргумента, которые подтверждают слова "кухарка на троне"