екатерину первую называют "кухаркой на троне".как вы понимаете смысл этого суждения? согласны ли вы с ним ? приведите два аргумента в подтверждение своей точки зрения
Обществознание
екатерину первую называют "кухаркой на троне".как вы понимаете смысл этого суждения? согласны ли вы с ним ? приведите два аргумента в подтверждение своей точки зрения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
екатерину первую так называют, так как она ещё до коронования была домохозяйкой. она сама толком ничего не понимала в политических делах, поэтому был образован новый орган управления страной - верховный тайный совет. и ещё, тоо что она не понимала политику, она поставила россию на грань войны с данией. вот это 2 аргумента, которые подтверждают слова "кухарка на троне"
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