1) Сравните строение колоса и початка. В чём заключается сходство в их строении,а в чём отличие? 2)  Как вы думаете,чем можно обьяснить тот факт,что одни растения имеют одиночные цветки,а другие-соцветия? 3)  как вы думаете,у к...

Биология
1) Сравните строение колоса и початка. В чём заключается сходство в их строении,а в чём отличие? 2)  Как вы думаете,чем можно обьяснить тот факт,что одни растения имеют одиночные цветки,а другие-соцветия? 3)  как вы думаете,у каких растений(с одиночными цветками или соцветиями) большая вероятность завязывания плодов после поздних(в конце мая-начале июня )заморозков?Почему?  4)  Предложите вариант опыта,с помощью которого можно определить роль насекомых-опылителей в жизни растений.  Если кто то решить СпАсИбО)))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4)Опыт : на одном и том же  садовом древосном растении опыляемом пчёлами взять две цветущие ветки. Одну из них завязать прозрачным материалом или сеточку одеть, чтобы преградить пчёлам доступ к цветам. На ветке, которя  опылалась пчёлами завяжутся плоды, на той которая не опылалась пложов не будет. Этот опыт доказывает, что  насекомые  опылители очень важны. 3) вроде бы с соцветиями, т.к. в соцветии больше получается генеративных органов,  и больше вероятность. 2) Цветы опыляемые насекомыми часто бывают одиночные и ярко окрашенные. В соцветиях цветки собраны вместе, чтобы их было заметнее для опылителей, или же ( ветроопыляемые растения), чтобы больше пыльцы попало, и была б большая вероятность дать плоды. 1) в них плоды разные.
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