Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми равно 4 км, отправились 2 пешехода. 2 пешеход вышел на 10 мин позже первого, но пришёл в пункт В на 2 мин раньше его. Скорость второго пешехода на 1 км/ч больше скорости первого ...

Алгебра

Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми равно 4 км, отправились 2 пешехода. 2 пешеход вышел на 10 мин позже первого, но пришёл в пункт В на 2 мин раньше его. Скорость второго пешехода на 1 км/ч больше скорости первого пешехода. Найдите скорости пешеходов. ПОЖАЛУЙСТА, ПИШЕТЕ ТОЛЬКО ТОТ ОТВЕТ, КОТОРЫЙ РЕАЛЬНО ПРАВИЛЬНЫЙ. МНЕ ОЧЕНЬ НАДО.

Автор: Гость