Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми равно 4 км, отправились 2 пешехода. 2 пешеход вышел на 10 мин позже первого, но пришёл в пункт В на 2 мин раньше его. Скорость второго пешехода на 1 км/ч больше скорости первого ...
Алгебра
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми равно 4 км, отправились 2 пешехода. 2 пешеход вышел на 10 мин позже первого, но пришёл в пункт В на 2 мин раньше его. Скорость второго пешехода на 1 км/ч больше скорости первого пешехода. Найдите скорости пешеходов. ПОЖАЛУЙСТА, ПИШЕТЕ ТОЛЬКО ТОТ ОТВЕТ, КОТОРЫЙ РЕАЛЬНО ПРАВИЛЬНЫЙ. МНЕ ОЧЕНЬ НАДО.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость второго пешехода равна х км\час, тогда скорость первого равна х-1 км\час. 4 км первый прошел за 4/(x-1) час, второй за 4/x час, второй был в пути на 10+2=12 мин меньше, чем первый. По условию задачи составляем уравнение: 4/(x-1)-4/x=12/60 4(x-x+1)=12/60 *x(x-1) 1=3/60*x(x-1) 20=x^2-x x^2-x-20=0 раскладывая на множители (x-5)(x+4)=0 откуда x+4=0 или х-5=0 х+4=0, х=-4 - не подходит условию задачи , скорость не может быть отрицательной х-5=0, х=5 х-1=4 овтет: 4 км\час, 5 км\час проверка первому нужно 4:4=1 час=60 мин чтобы пройти 4 км, второму 4:5=0.8 час=48 мин. 60-48 =12
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