В каком случае результат будет больше и во сколько раз,если некоторое число разделить на 0,1 или если это же числоразделить на 0,8?
Алгебра
В каком случае результат будет больше и во сколько раз,если некоторое число разделить на 0,1 или если это же числоразделить на 0,8?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40Х/4 и 5Х\4 в первом случае рез больше в 8раз
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