В каком случае результат будет больше и во сколько раз,если некоторое число разделить на 0,1 или если это же числоразделить на 0,8?

Алгебра

В каком случае результат будет больше и во сколько раз,если некоторое число разделить на 0,1 или если это же числоразделить на 0,8?

Автор: Гость