Для обшивки 8 досок длиной 4,2 метра каждая и 12 досок 4,5 метров каждая.Найдите среднюю длину одной доски.
Математика
Для обшивки 8 досок длиной 4,2 метра каждая и 12 досок 4,5 метров каждая.Найдите среднюю длину одной доски.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не особо поняла что тут нужно сделать, может поподробнее задание напишешь?)
Гость:
средняя длина одной доски равна (8*4,2+12*4,5)/(12+8)=87.6/20=4.38 метра
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