найдите массу 1 см в кубе льда если масса 3,5 см в кубе льда равна 3,08 грамм

Математика
найдите массу 1 см в кубе льда если масса 3,5 см в кубе льда равна 3,08 грамм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,08  : 3,5 г = 0,88 Ответ: 0,88 грамм масса 1 куб.см
Гость:
3,08 : 3,5 г = 0,88 Ответ:0,88 грамм в одном сантиметре куба льда. 
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