белка заготовила на зиму 654 штуки сухих грибов и орехов.После того как она съела 215 грибов и 287 орехов, грибов и орехов осталось поровну.Сколько было заготовлено грибов? Сколько орехов?
Математика
белка заготовила на зиму 654 штуки сухих грибов и орехов.После того как она съела 215 грибов и 287 орехов, грибов и орехов осталось поровну.Сколько было заготовлено грибов? Сколько орехов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решение 1)215+287=502(гр и ореха)-съела 2)654-502=152(гр и ореха)-остаток 3)152:2=76(гр и орех)-поровну 4)215+76=291гриб-заготовила 5)287+76=363(орех)-заготовила Ответ: 363 было заготовлено
Гость:
1)215+287=502(шт.)-грибов и орехов съела 2)654-502=152(шт.)-остатось 3)152:2=76(шт.)-поровну грибов и орехов 4)215+76=291(г.)-заготовила 5)287+76=363(ор.)-заготовила Ответ:291 гриб и 363 ореха заготовила белка.
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