белка заготовила на зиму 654 штуки сухих грибов и орехов.После того как она съела 215 грибов и 287 орехов, грибов и орехов осталось поровну.Сколько было заготовлено грибов? Сколько орехов?

Математика
белка заготовила на зиму 654 штуки сухих грибов и орехов.После того как она съела 215 грибов и 287 орехов, грибов и орехов осталось поровну.Сколько было заготовлено грибов? Сколько орехов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решение  1)215+287=502(гр и ореха)-съела  2)654-502=152(гр и ореха)-остаток  3)152:2=76(гр и орех)-поровну  4)215+76=291гриб-заготовила  5)287+76=363(орех)-заготовила  Ответ: 363 было заготовлено
Гость:
1)215+287=502(шт.)-грибов и орехов съела   2)654-502=152(шт.)-остатось   3)152:2=76(шт.)-поровну грибов и орехов  4)215+76=291(г.)-заготовила   5)287+76=363(ор.)-заготовила  Ответ:291 гриб и 363 ореха заготовила белка. 
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