белка заготовила на зиму 654 штуки сухих грибов и орехов.После того как она съела 215 грибов и 287 орехов, грибов и орехов осталось поровну.Сколько было заготовлено грибов? Сколько орехов?

Математика

белка заготовила на зиму 654 штуки сухих грибов и орехов.После того как она съела 215 грибов и 287 орехов, грибов и орехов осталось поровну.Сколько было заготовлено грибов? Сколько орехов?

Автор: Гость