почему м.д.скобелев стал олицетворением победы русского оружия?
Обществознание
почему м.д.скобелев стал олицетворением победы русского оружия?
Ответ(ы) на вопрос:
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Слава Скобелева связана как с русско-турецкой войной 1877–1878 гг., освободившей балканских славян от почти пятивекового османского ига, так и с присоединением Туркестана к России. В Средней Азии Скобелев проявил себя не только как выдающийся полководец, но и как дальновидный политик и государственный деятель. За короткий период руководства Ахал-Текинской экспедицией (1880–1881 гг.) он сумел с минимальными потерями присоединить к России обширные территории и погасить пламя кровавых междоусобиц. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Михаил Дмитриевич выиграл ряд решающих сражений. Отличался большой личной храбростью, за что пользовался необычайной популярностью не только среди солдат и офицеров. За переход через Балканы (6 января 1878 г.) Скобелев был награжден золотым оружием. Освобожденные от турецкого владычества славяне считали его своим национальным героем, называли его именем улицы, площади и парки во многих городах. Генерала Скобелева знала и любила вся Россия. И не только за ратные подвиги, но и за высокие человеческие качества: ум, порядочность, неустанную заботу о солдатах и офицерах, о тех, за кого он отвечал перед Богом, Царем и Отечеством.
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