а(в 6 степени) - б(в 6 степени) деленное на а(во второй степени)- б(во второй степени) сократите дробь
Алгебра
а(в 6 степени) - б(в 6 степени) деленное на а(во второй степени)- б(во второй степени) сократите дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a^6-b^6 разложим как разность кубов a^6-b^6=(a^2-b^2)(a^4+a^2b^2+b^4) Значит (a^2-b^2)(a^4+a^2b^2+b^4)/(a^2-b^2)=a^4+a^2b^2+b^4
Гость:
=\frac{(a^{2}-b^{2})(a^{4}+(ab)^{2}+b^{4}}{a^{2}-b^{2}}=a^{4}+(ab)^{2}+b^{4}
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