а(в 6 степени) - б(в 6 степени) деленное на а(во второй степени)- б(во второй степени) сократите дробь

Алгебра

а(в 6 степени) - б(в 6 степени) деленное на а(во второй степени)- б(во второй степени) сократите дробь

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