Морфологический разбор слов : споём и сбудится . Помогите пожалуйста.
Русский язык
Морфологический разбор слов : споём и сбудится . Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с(приставка) п(корень) о(суффикс) ём(окончание) спо(основа) с(приставка) буд(корень) ит(суффикс) ся(суффикс) сбудится(основа)
Гость:
споём с-приставка п- корень о-суффикс ём-суффикс споём-основа окончание нулевое сбудЕтся с-приставка буд-корень ет- окончание ся-суффикс сбуд-основа
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