Морфологический разбор слов : споём и сбудится . Помогите пожалуйста.

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Морфологический разбор слов : споём и сбудится . Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с(приставка) п(корень) о(суффикс) ём(окончание) спо(основа) с(приставка) буд(корень) ит(суффикс) ся(суффикс)  сбудится(основа) 
Гость:
споём с-приставка п- корень о-суффикс ём-суффикс  споём-основа окончание нулевое   сбудЕтся с-приставка буд-корень ет- окончание ся-суффикс сбуд-основа 
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