составить предложения о космосе
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составить предложения о космосе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первым в космос полетел Ю.Гагарин. В космосе температура очень низкая.
Гость:
1.Астрономы различают ближний и дальний космос. 2.В Древней Греции понятие «космос» означало «порядок, чистота, гармония».
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