Два цеха должны были выпустить по плану 180 станков в год. Первый цех выполнил план на 102% ,и поэтому два цеха выпустили 182 станка .сколько станков должен был выпустить второй цех по план
Математика
Два цеха должны были выпустить по плану 180 станков в год. Первый цех выполнил план на 102% ,и поэтому два цеха выпустили 182 станка .сколько станков должен был выпустить второй цех по план
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
раз 2 станка очень уж небольшой % сверх плана, но он есть у первого цеха (предположим что второй цех выполнил на 100%, хотя из задания непонятно), значится что два лишних%=2станкам 1%=1станку раз выполнил на 102%=102 станка за первым цехом сложены 182-102=80 станков остались за вторым (по плану)
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