какие растения и животные обитают в Тундре
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какие растения и животные обитают в Тундре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из животных: лемминги, песец (полярная лисица), заяц-беляк и северный олень. Из птиц: белая полярная куропатка, тундряная куропатка и полярная сова. Растения: мхи, лишайники, кусты
Гость:
Растительность Тундры-лишайники и мхи.встречаются покрытосеменные растения-невысокие травы(особенно злаки),кустарники и кустарнички(карликовые виды берёзы и ивы).типичные обители Российской Тундры это северные олени,лисицы,снежные бараны,волки,лемминги,зайцы-русаки.Птиц немного-полярная сова,белая куропатка,пуночка,зуёк,краснозобый конёк.
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