Рассказ "Легенда о Данко" изменил ли поступок Данко людей которых он спас?

Гость: Гость:

Нет, поступок Данко не изменил людей. Они даже не заметили его смерти. Но только один "осторожный" человек увидел и наступил на горящее сердце Данко и оно превратилось в пепел. Поэтому задача автора - показать читателю людскую злобу, подлость, неблагодарность.