Рассказ "Легенда о Данко" изменил ли поступок Данко людей которых он спас?
Литература
Рассказ "Легенда о Данко" изменил ли поступок Данко людей которых он спас?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, поступок Данко не изменил людей. Они даже не заметили его смерти. Но только один "осторожный" человек увидел и наступил на горящее сердце Данко и оно превратилось в пепел. Поэтому задача автора - показать читателю людскую злобу, подлость, неблагодарность.
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