Проводники сопротивлением 20 Ом и 30 Ом соединены параллельно и подключены к напряжению 24 В.Определите силу тока в каждом проводнике и силу тока до разветвления.

Физика
Проводники сопротивлением 20 Ом и 30 Ом соединены параллельно и подключены к напряжению 24 В.Определите силу тока в каждом проводнике и силу тока до разветвления.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
i1=u/r=24:20=1,2 i2=u/r=24:30=0.8  
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