Проводники сопротивлением 20 Ом и 30 Ом соединены параллельно и подключены к напряжению 24 В.Определите силу тока в каждом проводнике и силу тока до разветвления.

Физика

Проводники сопротивлением 20 Ом и 30 Ом соединены параллельно и подключены к напряжению 24 В.Определите силу тока в каждом проводнике и силу тока до разветвления.

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